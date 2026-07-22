Personlig assistent sökes till en man i medelåldern
Milana Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lomma
2026-07-22
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Milana Assistans AB arbetar med individanpassad assistans och värdesätter god kommunikation och stabila arbetsrelationer.
Vi söker nu personliga assistenter till en av våra kommande uppdragsgivare i Lomma. Uppdraget startar den 1 augusti 2026, och rekryteringen öppnas redan nu för att skapa ett stabilt och långsiktigt team.
Uppdragsgivaren är en man i medelåldern som behöver stöd i sin vardag. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat inhandling, matlagning, tvätt, städning och stöd i planering av dagens aktiviteter. Han är kommunikativ, delaktig i beslut och uppskattar natur, utflykter och fotografering.
För att uppdraget ska fungera väl över tid är personkemi och ett professionellt förhållningssätt avgörande. Du behöver vara trygg i dig själv, ha god självinsikt och kunna sätta tydliga gränser. Det är av största vikt att du håller ditt privatliv helt utanför arbetet och upprätthåller en konsekvent och respektfull gränsdragning. Detta är en förutsättning för att skapa en hållbar och trygg arbetsrelation.
Vi söker i första hand kvinnliga assistenter, gärna 50+, men även män i motsvarande ålder är välkomna att söka. Du bör vara lugn, stabil och ha förmåga att skapa struktur och trygghet i hans vardag.
Krav för tjänsten:
Körkort B
Tillgång till egen bil
Möjlighet att arbeta dygnspass med jour nattetid
Om tjänsterna:
Heltid, deltid och timanställning
2–3 tjänster ska tillsättas
Urval sker löpande
Ansökan:
Vi tar endast emot kompletta ansökningar med CV, foto och personligt brev.
Önskas mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på personligaassistenter@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: personligaassistenter@outlook.com Arbetsgivare Milana Assistans AB
(org.nr 556825-2927) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lomma kommun Jobbnummer
10009040