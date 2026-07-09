Personlig assistent sökes till en man 6 mil utanför Östersund
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-07-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
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, Krokom
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eller i hela Sverige
🌟 Personlig assistent sökes till en man i Hallen, Åre kommun
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad – på riktigt, varje dag? 💙
Vi söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till vår kund i Hallen.
🧑🤝🧑 Om rollen
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens vardag. Ditt uppdrag är att ge stöd i alla moment och bidra till trygghet, självständighet och livskvalitet.
Kunden har ett omfattande behov av hjälp med fysiska moment, och kommunikationen sker via alternativ kommunikation – med ögonstyrning och bokstavering. Det gör dig till en central person i att möjliggöra kundens röst och delaktighet 💬
🚗 Om kunden Har ett stort bilintresse och uppskattar att åka på bilträffar 🏁
Kommunicerar med ögonstyrning och bokstavering
Använder rullstol, taklyft och andra hjälpmedel i hemmet
Har både hund 🐶 och katt 🐱
⏰ Arbetstider Arbetstider: 08.00–21.00 ( vaken natt vid vissa tillfällen )
✅ Vi söker dig som: Är lyhörd, ansvarstagande och trygg i dig själv
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor ❤️
Är tålmodig och villig att lära dig alternativ kommunikation
Har körkort 🚗 (krav)
Inte är allergisk mot pälsdjur
🎁 Vi erbjuder Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Möjligheten att bygga en nära och viktig relation
Ett jobb där din närvaro gör verklig skillnad varje dag 🌟
📩 Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda.
Företagsinformation
Om oss – varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid – vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner – som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet – vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig – både om dig och om våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
www.spaab.se (visa karta
)
832 51 FRÖSÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Kontakt
Personalsamordnare
Lina Edberg lina.edberg@spaab.se Jobbnummer
9998161