Personlig assistent sökes till en ledig tjänst på ca 40-50%
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-03-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Linköping
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Lambohov
Vad innebär den här tjänsten?
I arbetet är du ett stöd för kunden i sin vardag. Du stöttar kund vid måltider, hushållsuppgifter, personlig hygien och träning. Du utför förflyttningar mellan säng, permobil och hygienstol med en lift som arbetsredskap.
Arbetstiderna är 08:00-16:30 eller 16:00-11:00 med jour del av natten. Vardagar samt helgdagar. Vi söker en ny personlig assistent som är intresserade av att arbeta ca 40-50 % mestadels natt. Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett rent brottsregister, är engagerad, respektfull och lyhörd. Du är stark men är smidig. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Vi ser gärna att du stämmer in på dessa punkter också:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
har erfarenhet inom skolios och muskelsjukdomar.
har en hög närvaro.
Övrig information
Anställningsform: visstid så länge assistansuppdraget varar, inledningsvis på behovsanställning
Omfattning: 40-50 %
Arbetstider: Främst 16:00-11:00 med jour del av natten. Men även 08:00-16:30. Vardagar samt helgdagar.
Tillträde: Omgående.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6485724-1880304". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Hamngatan 18 (visa karta
)
582 26 LINKÖPING Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9784040