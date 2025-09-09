Personlig assistent sökes till en kvinna på 24 År

Rimsha Imran / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-09-09


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rimsha Imran i Stockholm

Personlig assistent

Kommun: Stockholm (Kista)
Omfattning: 75%
Varaktighet: Provanställning 6 månader
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2

Om jobbet
Brukaren är egen arbetsgivare till sina assistenter och är mån om att få sina behov tillgodosedda på bästa sätt.
Brukaren anordnar sin assistans och målet är att hon ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utifrån hennes förutsättningar.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent åt en rullstolsbunden tjej på
24 år som är i behov av assistans med hennes dagliga livsföring. Till hösten ska hon börja studera på universitet söker efter en assistent som är vid hennes sida i universitet och agerar som hennes förlängda arm. Som hennes assistent kommer du att vara behjälplig i moment så som förflyttningar, personlig hygien, allmän handräckning och stöttning i vardagen. Hon är verbal och kan själv berätta vad hon behöver hjälp med.

Kvalifikationer
Du ska ha någon form av vårdutbildning eller erfarenhet av arbete med funktionsnedsättning, som personlig assistent, vårdare eller liknande. Du bör ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, kunna arbeta självständigt, vara mogen och initiativrik.

Vi ser gärna att du har en pedagogisk utbildning, som exempelvis stödpedagog, lärarassistent eller liknande. Att uttrycka sig och förstå svenska är ett krav. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
I denna rekrytering ser vi gärna tjejer som söker. Du ska vara rökfri och det är ett meriterande att du tidigare har jobbat som skolassistent då arbetet kommer vara fokuserat på att stötta brukaren med studier. Det är således meriterande om du är pedagogisk och kan hjälpa till med studierna.

Om anställningen

Lön: Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Startdatum: Omgående

Anställningsvillkor
Anställningen är på 75% vilket motsvarar 30 timmar i veckan
Provanställning på 6 månader

Var ligger arbetsplatsen? Kista

Arbetsgivaren: Brukaren

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning med inledande provanställning 6 månader

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: rimsha.imran.sv@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rimsha Imran
164 48  KISTA

Kontakt
Rimsha Imran
rimsha.imran.sv@gmail.com
0728582001

Jobbnummer
9499755

Prenumerera på jobb från Rimsha Imran

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rimsha Imran: