Personlig assistent sökes till en kvinna på 24 År
Rimsha Imran / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rimsha Imran i Stockholm
Personlig assistent
Kommun: Stockholm (Kista)
Omfattning: 75%
Varaktighet: Provanställning 6 månader
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2
Om jobbet
Brukaren är egen arbetsgivare till sina assistenter och är mån om att få sina behov tillgodosedda på bästa sätt.
Brukaren anordnar sin assistans och målet är att hon ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utifrån hennes förutsättningar.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent åt en rullstolsbunden tjej på
24 år som är i behov av assistans med hennes dagliga livsföring. Till hösten ska hon börja studera på universitet söker efter en assistent som är vid hennes sida i universitet och agerar som hennes förlängda arm. Som hennes assistent kommer du att vara behjälplig i moment så som förflyttningar, personlig hygien, allmän handräckning och stöttning i vardagen. Hon är verbal och kan själv berätta vad hon behöver hjälp med.Kvalifikationer
Du ska ha någon form av vårdutbildning eller erfarenhet av arbete med funktionsnedsättning, som personlig assistent, vårdare eller liknande. Du bör ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, kunna arbeta självständigt, vara mogen och initiativrik.
Vi ser gärna att du har en pedagogisk utbildning, som exempelvis stödpedagog, lärarassistent eller liknande. Att uttrycka sig och förstå svenska är ett krav. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
I denna rekrytering ser vi gärna tjejer som söker. Du ska vara rökfri och det är ett meriterande att du tidigare har jobbat som skolassistent då arbetet kommer vara fokuserat på att stötta brukaren med studier. Det är således meriterande om du är pedagogisk och kan hjälpa till med studierna.
Om anställningen
Lön: Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Startdatum: Omgående
Anställningsvillkor
Anställningen är på 75% vilket motsvarar 30 timmar i veckan
Provanställning på 6 månader
Var ligger arbetsplatsen? Kista
Arbetsgivaren: Brukaren Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning med inledande provanställning 6 månader Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: rimsha.imran.sv@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rimsha Imran
164 48 KISTA Kontakt
Rimsha Imran rimsha.imran.sv@gmail.com 0728582001 Jobbnummer
9499755