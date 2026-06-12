Personlig assistent sökes till en kvinna i Linneryd!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tingsryd Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tingsryd
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Tingsryd
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker dig som är lugn, trygg, stabil och som har förståelse för att du som personlig assistent är lite mer i bakgrunden och finns som en hjälpande hand vid olika moment. Det är även viktigt att du är lyhörd och följsam.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 60 års åldern bosatt i Linneryd
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är bekväm med att följa med kunden till kyrkan
är rökfri
tål pälsdjur då katt förekommer i hemmet
vill jobba helg
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort
har erfarenhet av MS
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Tjänsten är en "så länge uppdraget varar" anställning på 30% och det är enbart varannan helg enligt nedan arbetstider.
Jämna veckor varannan helg:
v2 -lör 08.00-14.00 och sön 08.00-23.00
v4 -fre 14.00-23.00, lör 23.00-08.00 och sön 23.00-08.00
Önskvärt om du utöver helgtjänsten kan jobba som sommarvikarie.
All tid är aktiv tid, alltså även på natten.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearson marina.pearson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7135972-2050519". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
362 30 (visa karta
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362 30 TINGSRYD Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9961337