Personlig assistent sökes till en kvinna i 50 års åldern

Jag är en kvinna med neurologisk sjukdom sedan 16 år tillbaka. Jag bor i söderort, längst tunnelbana linje 17, tillsammans med min familj. Jag kommer från Thailand och har thailändska som modersmål. Jag tycker om att laga thaimat , titta på tv och lyssnar på musik tillsammans med assistenten. På sommaren tycker jag om att vara ute på promenad och ibland när jag orkar kan vi ta promenad för att plocka svamp längst vägen mot skogen.
Min sjukdom gör att min kroppsfunktion är mycket begränsad, jag kommunicerar via en surfplatta och kan använda mig av rösten för att styra om något inte står rätt till. Jag har en ventilator som hjälper mig att kunna andas ordentligt, och jag använder den större delen av dygnet.
Nu har det blivit dags att rekrytera nya anställda på grund av tjänstledighet. Nu söker jag dig som är en kvinna och allra helst kunna kommunicera på thailändska. Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Eftersom att jag inte kan använda min egen muskelstyrka så behöver jag hjälp med alla vardagliga sysslor. Jag använder rullstol.
Jag kan inte tugga och svälja och får mat via en näringssond direkt till magen, PEG.
Jag kommunicerar via skrift på surfplatta och med ögonkontakt.
Du kommer assistera mig i mitt hem, på kortare eller längre promenader, och vid ärenden så som läkarbesök. På natten blir fokusen att vaka och hjälpa mig med vändningar så att jag får sova i sköna positioner.
Jag behöver hjälp med personlig hygien, personlig omvårdnad, toabesök, på- och avklädning, förflyttningar (taklyft finns), mat- och medicinintag, hushållsgöromål och träning för att bibehålla och förbättra mina funktioner.Kvalifikationer
Jag söker nu dig som är ambitiös och har vilja av stål, vilja att lära känna hela mig och mina behov. Som person är du lugn, ärlig, ordningssam, noggrann och pålitlig. Du ska ha stort hjärta och allra viktigaste är att du ska ha mycket tålamod. Du är intresserad av människor och kommunikation. Du har lätt att få kontakt och har lätt för att lära dig.
Att ha jobbat som personlig assistent eller liknande är meriterande, men inget måste. Jag har assistenter och familjemedlemmar som kommer att finnas där för att lära och stötta dig.
Anställningsvillkor
Arbetsvillkoren är deltid/heltid.
Arbetstiderna är 07.00 - 15.00, 15.00-21.00, 21.00-07.00. Du ska kunna arbeta nattpass några nätter i månaden.
Anställningsvillkoren regleras utifrån kollektivavtal mellan KFO och Kommunal. Tjänsten är en timanställning som kan övergå till en fast tjänst för rätt person.
Stil blir din arbetsgivare och jag din arbetsledare tillsammans med min medarbetsledare.
