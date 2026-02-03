Personlig assistent sökes till en kvinna i 30-årsåldern i Järfälla

Lilja Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2026-02-03


Vi söker både manliga och kvinnliga personliga assistenter. Arbetet sker hos en kvinna i 30-årsåldern och vi söker personer som kan arbeta både morgon- och kvällspass, 7 dagar i veckan. Varje arbetspass är 4-5 timmar långt.


Publiceringsdatum
2026-02-03

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
Är lyhörd och har ett intresse för musik och träning.
Är rökfri.
Talar och förstår svenska obehindrat.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med CP-skada och psykisk ohälsa, men detta är inget krav. Personkemi är av stor betydelse och kommer att prioriteras framför tidigare erfarenheter.


Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara kundens förlängda arm i vardagen, där arbetsuppgifterna varierar och inkluderar allt som hör till ett aktivt och självständigt liv. Kunden sitter i rullstol och behöver hjälp med såväl praktiska som sociala uppgifter i hemmet och i vardagen.

Arbetstider:
Dag: 09.00-14.00
Kväll: 17.45-21.45

Företagsinformation

Om Lilja Assistans
Lilja assistans är ett tryggt och engagerad assistanssanordnare som erbjuder personlig assistans med kunden i fokus. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och sjävständig vardag för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet präglas av kvalitet, närhet och respekt för individens behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lilja Assistans i Sverige AB (org.nr 559421-9155)

Arbetsplats
Lilja Assistans AB

Kontakt
Gustavo Munoz
gustavo.munoz@lilja-assistans.se

Jobbnummer
9718982

