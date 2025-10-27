Personlig assistent sökes till en kvinna boende i Sundbyberg
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2025-10-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är varm, tålmodig, lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Kunden har demens och hjälpmedel såsom PEG, inhalator, hostmaskin och slemsug, lyft och rullstol. Kunden har även epilepsi och tidigare erfarenhet av detta är till fördel
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en kvinna i 60 års åldern bosatt i Sundbyberg
Är fysiskt stark då det utöver hjälpmedel utförs en del lyft
Har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller undersköterska
Har goda kunskaper i svenska
Har erfarenhet av epilepsi
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av demens eller äldreomsorg
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 50%. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid eller nattetid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Arbetspassen är förlagda enligt nedan:
Dagpass: kl. 08:00-16:00
Eftermiddag: kl. 13:00-20:00
Nattpass (aktiv natt): 20:00-08:00Tillträde
Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
För och efternamn + mailadress Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Evelina Madheim evelina.madheim@humana.se Jobbnummer
9576668