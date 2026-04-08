Personlig assistent sökes till en kvinna, Angered, Göteborg
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en kvinna bosatt i Angered, Göteborg. I rollen som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i kundens vardag och bidrar till att skapa trygghet och livskvalitet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, dusch, matlagning samt andra vardagliga behov. Det är även en fördel om du trivs med att vistas utomhus, då kunden uppskattar olika aktiviteter utanför hemmet.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, kl. 08.00-13.00 på vardagar, cirka 3-5 dagar i veckan. Tjänsten börjar som en timanställning med möjlighet att övergå till en deltidsanställning.
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande. Det är ett krav att du talar svenska. Kunskaper i serbiska är också meriterande.
Urval sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Ansökningar tas endast emot via e-post: maria.andren@rutassistans.se
Märk din ansökan med referens "Angered".
Observera att vi tyvärr inte har möjlighet att återkoppla till alla sökande. De kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kommer att kontaktas för intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: maria.andren@rutassistans.se Arbetsgivare Rut Assistans AB
(org.nr 556681-8083) Kontakt
Maria Andrén maria.andren@rutassistans.se Jobbnummer
9841549