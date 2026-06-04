Personlig assistent sökes till en kreativ kvinna i Svedala
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svedala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svedala
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Svedala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Jag är en livsglad kvinna i 49-årsåldern bosatt i Svedala med närhet till både tåg och buss. Jag har en muskelsjukdom som påverkat mina lungor och därför kan jag inte andas självständigt. Jag har en trakeostomi och respirator.
Jag är en mycket kreativ person och uppskattar om du delar något av mina intressen, vilka är hunden Texas (en busig unghund), bakning, matlagning, handarbete, scrapbooking och att se en bra serie på TV.
Som assistent hos mig behöver du vara flexibel och trygg i dig själv. Jag ser gärna att du har stort tålamod, har nära till skratt samtidigt som du agerar professionellt när det behövs.
Jag söker dig som:
har tidigare erfarenhet av arbete med människors omsorg och välbefinnande
har viljan att våga lära dig arbeta med trakeostomi, respirator och hostmaskin och har du redan kunskapen är det meriterande - annars får du utbildning hos mig
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och är en god lyssnare - för trachen har gjort att jag mest viskar
tål pälsdjur - Texas är ju här för din glädje också. Kanske har du själv hund/djur?
är rökfri (under arbetstid) då jag har syrgas som går väldigt dåligt ihop med eld!
Det underlättar för mig och dig om du:
har utbildning/utbildar dig inom vård-och omsorg
har B-körkort (även om det går både tåg och buss till mig)
delar några av mina intressen så vi har något att prata om.
När vi träffas ser vi hur vi trivs med varandra och känns det bra så bokar vi in några tider när du kommer och går bredvid.. Jag ser gärna kvinnliga sökande men alla ansökningar tas i beaktande.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänsten omfattar arbete på dagtid, kvällstid och nattetid på vardagar såväl som helger. Arbetstiderna är kl 07:00-14:00, 14:00-21:00 och 21:00-07:00. Om du arbetar natt behöver du vara vaken hela natten.
Du arbetar alltid tillsammans med en kollega eftersom jag har dubbelassistans. Det innebär att ni är två som assistenter under arbetspassen.
Det finns möjlighet till både regelbundet arbete och extra pass vid behov. Vi söker även vikarier som kan arbeta med kort varsel och under semestertider.
Timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar utgår enligt kollektivavtal.
Tillträde och introduktion sker enligt överenskommelse.
Låter detta som en tjänst för dig?
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och anställning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi undanber kontkat från bemmaningsföretag då rekryteringer sköts av Inkludera Assistans.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Sallerupsvägen 1 (visa karta
)
212 18 MALMÖ Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Lina Erlandsson lina.erlandsson@inkluderaassistans.se 010- 146 58 48 Jobbnummer
9948636