Personlig assistent sökes till en kille på 7 år i Storfors
2025-08-18
Om tjänsten: Vi söker nu en personlig assistent till vår 7-årige son som lever ett aktivt liv i skolan och på fritiden. Han har en sjukdom som påverkar andningen och därför kräver han övervakning dygnet runt. Som assistent är din huvuduppgift att säkerställa hans andning genom att hantera och övervaka hjälpmedel som ventilator, saturationsmätare och frenikusstimulator.
Du kommer att följa med honom i skolan, på fritidsaktiviteter och vara med under lek. Det är viktigt att du är uppmärksam, men också kan ge honom utrymme att vara självständig utifrån sin ålder. Viss stomivård kan ingå, men sköts i första hand av föräldrarna. Vid behov kan resor förekomma i samband med familjens semester.
Om dig: Vi söker dig som är barnkär, noggrann och full av energi. Du behöver vara mycket observant och kunna fokusera på flera saker samtidigt, då övervakning av andningen är en central del av arbetet. Samtidigt ska du kunna underhålla dig själv under lugnare stunder, eftersom du är närvarande men inte alltid direkt involverad i hans aktiviteter. Du är en person som tar ditt jobb på stort allvar och är pålitlig.
Krav: Du måste vara rökfri.
Meriterande: Erfarenhet av andningshjälpmedel, andningsövervakning eller sjukvård är meriterande men inget krav. Du kommer att få all nödvändig upplärning.
Körkort: Egen bil/körkort är inte ett krav, men då vi bor på landet kan det underlätta dina resor till och från jobbet.
Arbetstider: Det finns goda möjligheter att påverka ditt schema. Du kan arbeta enbart dagtid på vardagar eller ha varierande tider som inkluderar dag-, eftermiddags- och helgpass.
Ansökan: Är du rätt person för oss? Skicka in din ansökan med en kort beskrivning av dig själv och varför du passar för den här rollen. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
