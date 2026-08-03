Personlig assistent sökes till en glad och nyfiken 9-årig flicka
Mihelj, Adrian / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2026-08-03
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Om jobbet
Personlig assistent sökes till en glad och nyfiken 9-årig flicka
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker nu en engagerad, ansvarstagande och omtänksam personlig assistent till en glad, nyfiken och fantasifull 9-årig flicka som behöver stöd i sin dagliga livsföring.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Arbetet präglas av nära samarbete, kontinuitet och ett strukturerat arbetssätt. Som personlig assistent blir du en viktig del av flickans vardag och bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet.
Du hjälper till med personlig omvårdnad, måltider, medicinering, hygien, kommunikation, lek och fritidsaktiviteter. Kunden har omfattande hjälpbehov och använder en ögonstyrd dator som kommunikationshjälpmedel.
Arbetet utförs där kunden befinner sig - i hemmet, skolan, vid sjukhusbesök och andra aktiviteter. Kunden bor växelvis hos sina föräldrar, vilket innebär att arbetet sker både i mammans och pappans hem. I familjen finns även en hund, så du behöver vara bekväm med husdjur.
Vi söker dig som kan kombinera ansvarstagande och trygghet i medicinska situationer med lekfullhet, kreativitet och ett genuint engagemang. Det är lika viktigt att kunna följa rutiner och instruktioner som att bygga tågbanor, skratta och upptäcka världen tillsammans med kunden.
Vi söker dig som
• Är empatisk, lugn och har stort tålamod.
• Är ansvarstagande och trygg i ditt bemötande.
• Har god samarbetsförmåga och kan arbeta strukturerat.
• Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer och behov.
• Kan kommunicera på svenska i tal. Goda kunskaper i skrift är meriterande.
• Har erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg, vilket är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform och arbetstid
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid, med en tjänstgöringsgrad på cirka 50 % eller mer. Det finns möjlighet till högre tjänstgöringsgrad beroende på överenskommelse och verksamhetens behov.
Anställningen inleds med en provanställning på sex månader. Om samarbetet fungerar väl övergår anställningen därefter till en tillsvidareanställning.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg enligt schema.
Vi söker dig som är flexibel och som vid behov även har möjlighet att arbeta extra.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat team där målet är att skapa en trygg, stabil och utvecklande vardag för kunden genom god kommunikation, tydlighet och ett enhetligt arbetssätt.
Vi erbjuder en individanpassad introduktion och utbildning där du får lära dig allt om kundens hjälpbehov, rutiner och arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid att du som assistent får rätt förutsättningar för att känna dig trygg och lyckas i ditt uppdrag.Så ansöker du
Skicka din ansökan och en kort presentation via e-post till:adrianmihelj@gmail.com
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid, med en tjänstgöringsgrad på cirka 50 % eller mer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: adrianmihelj@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mihelj, Adrian
Södra Aspövägen 21 C (visa karta
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549 60 SKÖVDE Jobbnummer
10019572