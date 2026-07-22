Personlig assistent sökes till en glad och nyfiken 4-årig pojke
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kramfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kramfors
2026-07-22
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Vill du ha ett arbete där du varje dag får möjlighet att göra verklig skillnad i ett barns liv?
Vi söker nu en engagerad personlig assistent till en 4-årig pojke som bor tillsammans med sin familj. Han är en glad och nyfiken pojke som älskar musik, allt som har med vatten att göra och guppiga turer i vagn eller rullstol. Med rätt stöd får han möjlighet att utforska sin omvärld, leka, utvecklas och uppleva glädje i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Vi erbjuder en tjänst på 50–75 % med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetspassen är förlagda till dagtid, kvällstid och helger enligt schema.
Som personlig assistent arbetar du i hemmiljö och är en viktig del av pojkens vardag. Du ger stöd utifrån hans individuella behov och bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande tillvaro.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förflyttningar
Träning och aktivering
Måltidssituationer och sondmatning
Medicinsk övervakning enligt instruktion
Lek, bus och vardagsaktiviteter
Stöd i kommunikation utifrån alternativa kommunikationssätt
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, lugn och lyhörd. Du har ett genuint intresse för att arbeta med barn och ser möjligheter snarare än begränsningar. Du är initiativrik, kreativ och tycker om att hitta på roliga aktiviteter som skapar glädje, trygghet och delaktighet.
Vi tror att du:
Är lugn, trygg och ansvarstagande
Har ett varmt och respektfullt bemötande
Är kommunikativ och lyhörd
Är lekfull, engagerad och initiativrik
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigtKvalifikationerKvalifikationer
Körkort (B)
Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen
Rökfri
Meriterande
Erfarenhet av personlig assistans, barnomsorg eller omvårdnad
Erfarenhet av medicinska omvårdnadsinsatser, exempelvis sondmatning
Erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
Pälsdjur finns i hemmet, vilket innebär att du inte bör vara allergisk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill skapa en långsiktig och trygg relation med barnet och familjen.
För att trivas och växa i rollen som personlig assistent behöver du ha en välgrundad människosyn där alla människors lika värde är en självklarhet.
Du har mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan.
God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
🏢 Om Aberia Personlig Assistans
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära – och stora nog att göra skillnad.
Hos oss får du en närvarande chef, stöd i ditt dagliga arbete, handledning, friskvård, kollektivavtal och en mängd utbildningsmöjligheter.
🌍 Vår verksamhet
Våra kunder finns i hela Sverige – barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
🌐 En del av något större
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
102 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se 0708704981 Jobbnummer
10009203