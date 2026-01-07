Personlig assistent sökes till en glad och aktiv tjej i Smedjebacken!
Ta chansen att jobba hos en glad och aktiv tjej!
Arbetet innebär att hjälpa och stötta personen i vardagen med ex sondmatning, aktiviteter och hygien. Du kommer att arbeta i en stor familj med mycket som händer.
Du ska vara påhittig men samtidigt ska du kunna sätta tydliga gränser. Du ska ha god förmågan att strukturera och avleda samt vara tydlig och kunna sätta gränser. Du ska ha god fysik och orka hänga med i lek och på aktiviteter.
Vi ser gärna kvinnliga sökande med goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Körkort och bil behövs för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen men även på aktiviteter.
Arbetstider: Dag på helger och lov, kväll, varannan helg
Anställningsvillkor: Till att börja med ett vikariat på 75% som troligtvis övergår i en fast anställning
Tillträde: Snarast
Stor vikt vid läggs på personlig lämplighet och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Intervjuer sker löpande och vi ser fram emot din ansökan!
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
