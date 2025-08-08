Personlig assistent sökes till en glad man i Spånga.
Jag är en 50-årig man som bor i Spånga. Ibland reser jag (med assistans) till vår stuga där jag tycker om att vara. Nu söker jag dig som vill arbeta extra med möjlighet att hoppa in vid vakanser.
Ett krav är att du ska kunna jobba alla dygnets timmar eftersom mitt schema består av 24-timmarspass med sovande jour på natten. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med personer som behöver mycket stöd i alla situationer.Dina kännetecken ska vara att du har humor och är trygg, följsam, praktisk, engagerad och du skall kunna hålla struktur. Meriterande är att du också har erfarenhet av autism. Du ska assistera mig med det som jag skulle gjort själv utan min funktionsnedsättning, på det sätt som jag önskar
Jag behöver i viss mån din stöd med att kommunicera med andra, därför är det viktigt att du är tydlig i ditt tal och behärskar svenska väl.
På grund av allergi får du inte ha något husdjur, och du skall vara rök/tobaksfri.
Din arbetsplats är där jag befinner mig.
Arbetstid: Extra vid behov. 24-timmarspass med sovande jour.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
