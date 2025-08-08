Personlig assistent sökes till en glad kvinna i Huddinge
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2025-08-08
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Jag är en kvinna på 37 år som bor i lägenhet i Flemingsberg. Jag har många intressen bland annat hälsa. Jag tycker även om matlagning, filmer och ishockey.
Du ska assistera mig med det som jag skulle gjort själv utan min funktionsnedsättning, på det sätt som jag önskar. Din arbetsplats är där jag befinner mig.
Det är viktigt att du är rökfri och undviker starka parfymer, då du arbetar i mitt hem och jag får problem med andningen av starka dofter. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift, då du är mitt mänskliga hjälpmedel och jag kan behöva hjälp med att skriva på datorn och ibland även prata med andra människor. Det är även en stor fördel om du är social och lite av en problemlösare; att vi tillsammans utvecklar lösningar kring situationer i min vardag.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av MS och spasticitet samt erfarenhet av att kunna stretcha och ge enklare massage.
Tjänst: Förlagd på dag, kväll, vaken natt och helger. Viktigt att du kan jobba alla tider på dygnet.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9450842