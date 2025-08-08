Personlig assistent sökes till en glad kvinna i Enskede -Timmis vid behov
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-08
Jag är en 44-årig kvinna som tycker om att fylla mina dagar med aktiviteter såsom bad, dans, musik och kvalitetstid med mina vänner. Jag går även på daglig verksamhet.Jag söker kvinnliga assistenter som är initiativrika och som ser lösningar i alla situationer. Det är viktigt att du har ett genuint intresse av att lära känna mig och mina behov då jag har ett stort hjälpbehov. Du kommer att bli en del i min vardag och därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort engagemang i ditt arbete.
Jag ser även att du är: - Social - Lugn - Empatisk - Trygg i dig själv - Ansvarsfull - Svensktalande
Arbetstider: Jag har assistans dygnet runt, dag, kväll och natt.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9450814