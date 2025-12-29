Personlig assistent sökes till en glad 30-årig kille - Hässleholm - Vikaria
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag söker nu en positiv personlig assistent med barnasinnet kvar som kan vikariera då min ordinarie assistent ska studera.
Jag är en positiv 30-årig kille med CP- och synskada som sitter i rullstol och jag behöver hjälp med det mesta i min vardag. Som personlig assistent är du en förlängning av mina armar och ben. Du som assistent ger mig möjligheten att kunna leva ett aktivt liv precis som många andra i min ålder då Daglig verksamhet, vänner och fritidsaktiviteter är en stor del av mitt liv. Jag bor med min familj i Hässleholm och körkort är inget krav då det finns bra bussförbindelser till hemmet.
Jag söker dig som är lyhörd, trygg i dig själv, har förståelse för vad god omvårdnad är; såväl fysiskt som psykiskt. Att du är rökfri är ett krav. Det är viktigt att du är bra på att kommunicera och du bör även vara flexibel, empatisk och noggrann. Lyft förekommer i arbetet. Att kunna ta initiativ samt tycka att det är roligt när det händer grejer och att hitta på saker är viktigt hos den blivande assistenten.
Arbetet är förlagt under dagtid och kvällstid, såväl vardag som helg. Det finns möjlighet till mer tid vid sjukfrånvaro etc.
Utbildning och/eller erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men inte ett krav då det viktiga är att personkemin stämmer.
Vi kommer endast att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Då du i din tjänst kan komma i kontakt med minderåriga krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom LSS-personlig assistans och det är en fördel om du beställt detta inför en eventuell intervju. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Detta tas in för alla våra assistenter.
Vi ber dig söka tjänsten via sökmotorn men har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Katarina på: alexandra.warelius@handihand.se
