Personlig assistent sökes till en aktiv och energifylld 16-årig tjej i Lund
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-07-03
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, Lomma
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Jag är en 16-årig tjej som bor tillsammans med min mamma, pappa och lillasyster i centrala Lund. Till hösten börjar jag gymnasiet och söker nu engagerade personliga assistenter som vill vara en viktig del av min vardag – både under skolveckorna och vissa helger när vi vistas i vår stuga.
Jag är en glad, energifylld och viljestark person som tycker om att vara aktiv. Därför söker jag dig som är tålmodig, lyhörd och trygg i dig själv. Du behöver också ha god fysisk förmåga och uppskatta ett aktivt arbete där ingen dag är den andra lik.
I vårt hem pratar vi huvudsakligen engelska, vilket innebär att du behöver kunna tala och förstå engelska obehindrat. Jag förstår och kommunicerar både på svenska och engelska.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete enligt LSS.
Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism.
Är ansvarstagande, flexibel och har ett lugnt och positivt förhållningssätt.
Trivs med att arbeta nära en person och bidra till en meningsfull och utvecklande vardag.
Har körkort och tillgång till bil.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: cirka 65 %.
Arbete enligt ett rullande tvåveckorsschema med tjänstgöring varannan helg.
Anställningen inleds som tim-/behovsanställning, med möjlighet till en schemalagd tjänst längre fram.
Urval och intervjuer sker löpande under vecka 30, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför en eventuell anställning behöver du kunna uppvisa utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister.
Du behöver begära dessa:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Kontakt
Shirin Nilsson, Uppdragschef 046-73 00 95
Ingela Åberg, Uppdragschef 046-73 00 94
Sara Larm, Verksamhetschef 046-73 00 91
Växel: 046-73 00 90
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet.
Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet.
Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
)
244 65 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Shirin Nilsson shirin@ekensassistans.se 046-730095 Jobbnummer
9992244