Personlig assistent sökes till en aktiv man med Autism i Västerås
2025-09-21
Arbetet innefattar hjälp med hushållssysslor och övriga göromål som får kundens vardag att fungera. Ibland kan det uppstå fysiskt krävande arbetsuppgifter och då är det av stor vikt att assistenten är i god fysisk form då det promeneras 1-1,5 mil/dag.
Vi söker en pigg assistent som är trygg i sig själv och sin yrkesroll. Du bör vara lugn och tålmodig och kunna läsa av situationen. Ett glatt humör och humor förgyller allas vardag, stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att hitta rätt assistent för detta uppdrag.
Det är viktigt att du som kandidat också har möjlighet att ta arbetspass med vaken natt. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta och/eller umgänge med personer med autism. Det är även meriterande om du kan arbeta storhelger t.ex. jul samt nyår.
Företagsinformation
Access Assistans erbjuder stöd för din hälsa och välmående genom friskvårdsbidrag, och våra konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar ger dig ekonomisk trygghet. Med ett kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor, kan du alltid känna dig trygg med dina rättigheter.
Som en del av vårt engagerade och empatiska team, som brinner för att skapa en positiv arbetsmiljö, bidrar du till att göra skillnad i våra vårdtagares liv varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597) Jobbnummer
9518920