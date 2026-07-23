Personlig assistent sökes till en aktiv 17-årig kille i Eskilstuna

Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna
2026-07-23


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Vi söker nu engagerade personliga assistenter till en glad och social 15-årig kille i Eskilstuna.
På fritiden tycker han om att studera, spela spel, umgås med vänner, fika och gå i affärer. Han har diagnosen spinal muskelatrofi (SMA typ II), vilket innebär att han använder elrullstol och saknar egen rörelseförmåga i armar och ben. Därför behöver han stöd i alla delar av sin vardag.
Då hans behov av hjälp och tillsyn finns dygnet runt söker vi assistenter för dag-, kvälls- och vaken nattpass. Arbetet utförs i hemmet och under fritidsaktiviteter.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent blir du hans förlängda armar och ben och hjälper honom att leva ett självständigt och aktivt liv. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, tandborstning och toalettbesök.

Förflyttningar med tak- eller mobillyft mellan säng, rullstol, hygienstol och bil.

Assistans vid måltider, inklusive matning och stöd vid matlagning där han själv instruerar hur han vill ha det.

Hantering av medicintekniska hjälpmedel såsom Bi-PAP, hostmaskin och inhalation enligt introduktion.

Hjälp med medicinering, daglig stretching och träning i Walker.

Aktiv tillsyn under vaken natt med kontroll av andningsmask, lägesändringar och hjälp vid behov av ombyte.

Stöd vid läxläsning, skrivhjälp och praktiska moment när händerna blir trötta.

Följa med på läkarbesök, aktiviteter och utflykter.

Vi söker dig som
Vi tror att du är en lugn, ansvarstagande och lyhörd person som är trygg i att ta instruktioner och har ett genuint intresse av att arbeta med människor.
Vi ser gärna att du:

är ansvarsfull och noggrann

har god samarbetsförmåga och är lyhörd

känner dig bekväm med att lära dig medicinska moment genom introduktion

har god fysik då arbetet innefattar förflyttningar och hantering av hjälpmedel

har god förståelse för hygienrutiner, eftersom brukaren är infektionskänslig

är frisk när du arbetar.

Körkort är meriterande då familjen har en anpassad bil som används vid utflykter och resor.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Omfattning
Vi söker både fasta medarbetare och timvikarier. För att bli aktuell för anställning behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi rekommenderar därför att du beställer ditt utdrag i god tid.
Arbetstiderna varierar och omfattar:

dag

kväll

helg

vaken natt.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8113770-2113170".

Arbetsgivare
Vår Omtanke Sverige AB (org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
632 20  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vår Omtanke

Jobbnummer
10010040

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