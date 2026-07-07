Personlig assistent sökes till en 3-årig pojke boende i Älta
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-07-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en lekfull pojke i 3-års åldern bosatt i Älta
Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift
Har god fysik för att utföra tyngre lyft
Är rökfri och parfymfri under arbetstid
Tål pälsdjur (katt)
Lyhörd för behov och balanserar aktiviteter
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av liknande arbete
Har medicinska kunskaper
Är lekfull och har barnasinnet, tar initiativ för aktivitet
Har erfarenhet av sondmatning, mat och dryck
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Vi söker nu två personlig assistenter som kan arbeta extra vid behov, vid ordinarie personals frånvaro och semester. Aktuell anställningsform är "timanställning".
Arbetstiderna är förlagda enligt nedan:
Dag: 07:00-14:30 Eftermiddag/kväll: 16:00-22:00 Natt (aktiv natt): 22:00-07:00Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Arian Mambari arian.mambari@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7832727-2090148". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9995523