Personlig assistent sökes till en 16-årig flicka boende i Sollentuna
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-04-14
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Du bör även kunna pendla då kunden bor varannan vecka i Bro och varannan vecka i Sollentuna.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en tjej i 16-års åldern, som bor varannan vecka i Bro och varannan vecka i Sollentuna.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av Epilepsi
Tål pälsdjur då kunden har en hund
Har god fysik då det förekommer tunga lyft/förflyttningar.
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av Autism
Har arbetat inom vården och/eller som personlig assistent.
Har arbetat med barn tidigare.
Delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på ca 25%. Tjänsten är perfekt för dig som studerar eller har ett annat deltidsarbete, då schemat är förlagt till jämna veckor samt en helg i månaden.
Schema (arbetspass infaller endast jämna veckor):
Onsdagar: kl. 15:30-21:00
Torsdagar: kl. 15:30-21:00
Fredagar: kl. 18:30-21:00
Helgtjänstgöring: En lördag i månaden kl. 09:00-21:00
Utöver ordinarie schema finns goda möjligheter att arbeta extra vid behov (t.ex. vid sjukdom eller semester). Lön utgår enligt kollektivavtal.
Enligt överenskommelse.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Evelina Madheim, Evelina.Madheim@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7167687-1945157".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9853230