Personlig assistent sökes till dyngspass i Stenungsund, ca 60 %
2026-03-06
Vi söker dig som vill vara en trygg, engagerad och närvarande del av vardagen för en 33-årig kille som bor i egen lägenhet mitt i centrala Stenungsund.
Dagarna innehåller både rutiner och upplevelser. På dagtid är han på daglig verksamhet tillsammans med sina assistenter. På fritiden tar livet lite olika former - ibland lugnt hemma i lägenheten, ibland bowling, Liseberg, bad i uppvärmd bassäng, spel, musik eller umgänge med vänner. Din roll är att möjliggöra det som gör vardagen meningsfull.
Han har behov av stöd i det mesta i sin vardag: förflyttningar, matsituationer, planering och att hitta på aktiviteter. Eftersom han inte kommunicerar med tal blir du som assistent hans röst i mötet med omvärlden. Därför är det viktigt att du har god svenska, både i tal och förståelse, och att du är lyhörd, trygg och uppmärksam.
Vi tror att du är en person som tar ansvar, är social och tycker om att hitta på saker tillsammans med andra. Du behöver inte kunna allt från början, men erfarenhet av funktionsvariationer är meriterande och en stor dos tålamod, engagemang och eget driv är viktigt.
Du behöver:
Vara simkunnig, då träning i bassäng ingår
Ha körkort för manuellt växlad bil
Vara rökfri under arbetstid
Tjänsten startar som timanställning med bredvidgång dagtid, så att ni får tid att lära känna varandra i lugn takt. Om samarbetet fungerar väl kan tjänsten övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med en tjänstgöringsgrad om ca 60 %.
Det här är ett arbete för dig som vill göra skillnad på riktigt - genom närvaro, ansvar och ett genuint engagemang i en annan människas liv.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/61". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487
9781827