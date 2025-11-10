Personlig Assistent Sökes Till Deathmetal Fantast Kväll/natt
2025-11-10
Vill du arbeta i företaget med det stora hjärtat?
Hos oss på SAAND Assistans står människan alltid i centrum. Vi tror på att skapa trygga relationer, hållbara arbetsmiljöer och meningsfulla uppdrag - tillsammans.
Vår värdegrund bygger på:
Glädje - Vi tror att hjärtat måste finnas med i allt vi gör. När vi arbetar med människor är glädje en självklar del av vår vardag.
Tillsammans - Vi växer genom samarbete i en prestigelös miljö där alla får bidra.
Engagemang - Hos oss skapar engagemang trygghet, arbetsglädje och stolthet. Vi är varandras arbetsmiljö.
Mod - Vi vågar tänka nytt, utmana gamla mönster och utvecklas tillsammans.
Väljer du SAAND Assistans, väljer du ett arbete där du varje dag får vara med och göra skillnad - på riktigt.
Vår uppdragsgivare är en 54-årig man som nu söker ett helt nytt team av engagerade och pålitliga personliga assistenter. Han har ALS men kommunicerar själv och ger tydliga instruktioner.
Mat är en stor passion i hans liv, och han uppskattar att äta riktigt god mat. Därför ser vi gärna att du har ett intresse för matlagning och kan laga olika maträtter.
Musik är en annan viktig del av hans liv - han har en egen musikstudio i hemmet och är en stor Death Metal-fantast. Om du delar detta intresse är det ett stort plus!
Arbetspass:
Uppdragsgivaren har aktiv assistans dygnet runt, det vi söker nu är mer kvälls- och nattpersonal.
Rekryteringsprocess: I vår rekryteringsprocess kommer vi att efterfråga registerutdrag. Du får gärna förbereda detta genom att beställa ett via polisens hemsida och välja digital brevlåda så att du kan få den direkt via Kivra Appen.
