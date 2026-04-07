Personlig assistent sökes till Deathmetal fantast
2026-04-07
Vill du arbeta i företaget med det stora hjärtat?
Hos oss på SAAND Assistans står människan alltid i centrum. Vi tror på att skapa trygga relationer, hållbara arbetsmiljöer och meningsfulla uppdrag - tillsammans.
Vår värdegrund bygger på:
Glädje - Vi tror att hjärtat måste finnas med i allt vi gör. När vi arbetar med människor är glädje en självklar del av vår vardag.
Tillsammans - Vi växer genom samarbete i en prestigelös miljö där alla får bidra.
Engagemang - Hos oss skapar engagemang trygghet, arbetsglädje och stolthet. Vi är varandras arbetsmiljö.
Mod - Vi vågar tänka nytt, utmana gamla mönster och utvecklas tillsammans.
Väljer du SAAND Assistans, väljer du ett arbete där du varje dag får vara med och göra skillnad - på riktigt.
Vår uppdragsgivare är en 55-årig man som nu söker sin nästa assistent. Vår uppdragsgivare är helt sängliggande i dagsläget då sjukdomen ALS är djupt inne, vår uppdragsgivare har tappat talet. All intag görs via peg.
Musik har varit en viktig del av hans liv - han har en egen musikstudio i hemmet och är en stor Death Metal-fantast.
Arbetspass:
Uppdragsgivaren har aktiv assistans dygnet runt, det vi söker nu är mer kvälls- och nattpersonal.
Rekryteringsprocess: I vår rekryteringsprocess kommer vi att efterfråga registerutdrag. Du får gärna förbereda detta genom att beställa ett via polisens hemsida och välja digital brevlåda så att du kan få den direkt via Kivra Appen.
Är du rätt person för jobbet? Välkommen med din ansökan! OBS! Provanställning förekommer.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
414 60 GÖTEBORG Jobbnummer
9839566