Personlig assistent sökes till de centralare delarna av Göteborg
Vi söker nu efter dig som vill arbeta en mindre tjänst hos en kvinna i de centralare delarna av Göteborg. Kvinnan har till följd av sin CP-skada behov av assistans dygnet runt med sovande jour på natten. Du kommer att vara hennes förlängda armar och ben i allt vad vardagen innebär. Hon lever ett vanligt liv med arbete och på fritiden så gillar hon musik och kultur. Du kommer att assistera i allt från matlagning och hygien till att följa med på en AW eller konsert. Förflyttningar sker med lyft i hemmet och manuellt när ni är på språng.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är glad och positiv. Du har förmågan att sätta dig in i andra människors situation samtidigt som du kan hålla dig i bakgrunden och låta uppdragsgivaren leva sitt liv utan känslan av att hela tiden ha någon med sig. Vidare tror vi att du:
Kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift.
Är mellan 20-50år
Är rökfri på arbetstid.
På grund av integritetsnära arbete så tar vi enbart emot kvinnliga sökanden i den här rekryteringsprocessen.
Vi söker en personlig assistent till en mindre tjänst om 35%, samt möjlighet att hoppa in extra. Passen är förlagda dygnspass och ibland något kortare pass. Assistansen är förlagd alla dagar på året och helgarbete är en obligatorisk del av arbetet.
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U017".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652)
Uppdragsansvarig
Olympia Thurfjell olympia@konsensus-assistans.se 070-421 04 19 Jobbnummer
