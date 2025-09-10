Personlig assistent sökes till dans-och musikintresserad kvinna i Lysekil
2025-09-10
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Du kommer vara en viktig del i en trygg och stabil assistansgrupp. Vi söker därför dig som är lugn, pålitlig, lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos vår kvinnliga kund i 30 års åldern bosatt i Lysekil
vår kund önskar i första hand en kvinnlig assistent
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och autism
simkunnig
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
erfarenhet av TAKK (Tecken till tal)
har B-körkort
tål pälsdjur
delar kundens intressen av aktiviteter som musik, dans och promenader
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
2 tjänster:
Tjänst 1. "SLUV" "Så länge assistansuppdraget varar" tjänsten är på ca 80%. 2 dygn per vecka inkl jour.
Tjänst 2: Vikariat till september 2026, ca 40%-tjänst. 1 dygn/vecka, inkl jour.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående start med introduktion. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Annika Kroon, annika.kroon@humana.se
