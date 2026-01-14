Personlig assistent sökes till dagpass och vaken natt
2026-01-14
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Särnmark assistans söker personliga assistens med Stort hjärta, humor & aktivt socialt liv.
Jag är en engagerad och levnadsglad person som lever med ALS och söker nu personliga assistenter som kan ge mig goda levnadsvillkor och stöd i mina grundläggande behov.
Har du hjärtat på rätt ställe och vilja att utvecklas tillsammans med mig i min personliga assistans så söker jag nu er som:
• Genuint intresserade att arbeta som personlig assistent
• Tidigare erfarenhet, eller viljan att lära
• Trygg, inlyssnande och aktiv
• Flexibel då jag rör mig på ön i olika sammanhang
• Se och lyssna på mina behov
• Följa rutiner och hantera dokumentation
• Viljan att följa mig i min utveckling inom ALS
• Arbeta i miljö där fler personer finns i min närhet så som familj och vänner
Jag bor i villa en bit utanför Visby så du behöver ha tillgång till bil då kollektivtrafiken är begränsad. Rökning förekommer utomhus i den miljö du arbetar. Jag erbjuder en god arbetsmiljö med tekniska hjälpmedel och stort utrymme att röra sig på.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
• Personlig hygien
• Stöd vid vissa förflyttningar
• Städ och tvätt
• Matlagning
• Inköp
• Aktiviteter
• Mediciner
• Hostmaskin
• Sug- och slem maskin
• Rutinbeskrivningar / dokumentation
• Arbete i hemmet och ute i samhället, på utflykter och eventuella resor
Nu söker jag en person som vill jobba deltid.
Arbetspassen är kl.08-21 eller 21-08, vaken natt både vardagar och helger.
Omgående samt löpande rekrytering
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
