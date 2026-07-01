Personlig assistent sökes till busig kille i Norrtälje
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-07-01
, Vallentuna
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Hej!Jag är en glad, busig och livfull kille som bor tillsammans med min familj i Norrtälje. Musik är en stor del av mitt liv, den gör mig trygg, glad och full av energi. Jag är social, lekfull och nyfiken på världen omkring mig, och nu söker jag dig som vill bli en viktig del av min vardag.
Om vardagen tillsammansVåra dagar består av både vardagliga rutiner och roliga stunder fyllda av lek och aktiviteter. Du stöttar mig med omvårdnad och förflyttningar, men lika viktigt är att du är med och skapar glädje, trygghet och struktur. När det blir lite stökigt eller intensivt är du den som behåller lugnet och hjälper mig att känna mig trygg.Gillar du musik är det ett extra stort plus, kanske kan vi sjunga tillsammans, dansa eller spela något instrument?
Vem är du?Du är en trygg, empatisk och tålmodig person som har lätt för att skapa en positiv och lugn atmosfär. Du är stabil även när det händer mycket och har god fysik eftersom arbetet innebär förflyttningar.
Extra plus är om du har erfarenhet av personlig assistans, omvårdnad eller arbete med barn, samt ett intresse för musik, oavsett om du sjunger, spelar instrument eller helt enkelt älskar musik. Körkort är också meriterande.
Det här är viktigt för mig:
Du är rökfri
Du har inga egna pälsdjur (med hänsyn till allergi)
Du har goda kunskaper i svenska
Du är flexibel och kan arbeta extra med kort varsel
Arbetstid och anställningTjänsten börjar som timanställning, med möjlighet till deltid på sikt. Arbetstiderna är främst vardagar kl. 16.00–20.00 samt extra vid behov dagtid och helger. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Vill du vara med och skapa en trygg, glädjefylld och musikrik vardag tillsammans med mig? Skicka in din ansökan redan idag, jag ser fram emot att träffa dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
761 65 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9988029