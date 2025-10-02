Personlig assistent sökes till brukare i Huddinge
2025-10-02
Personliga assistenter sökes till brukare i Huddinge
Vi söker nu fyra nya personliga assistenter som vill bli en del av vårt team och arbeta hos en av våra brukare i Huddinge.
Som personlig assistent blir du en viktig del av vardagen för brukaren. Arbetet innebär att ge stöd i både praktiska och sociala moment - alltifrån personlig omvårdnad och hushållssysslor till att följa med på aktiviteter och resor.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och pålitlig.
Har en god samarbetsförmåga men även kan arbeta självständigt.
Har en positiv inställning och förmåga att skapa trygghet.
Har tidigare erfarenhet av omsorg eller personlig assistans (meriterande men ej krav).
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor.
Introduktion och handledning i arbetet.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Möjlighet att arbeta både dag- och nattpass enligt schema.
Tjänsterna är på heltid och deltid. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: sos.jobba@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S&S Assistans AB
(org.nr 556901-7618) Jobbnummer
9537783