Personlig assistent sökes till barnkund i Rättvik, ca 60%
2026-02-16
Publiceringsdatum2026-02-16Företaget
Kunden är en kille på 5 år och behöver hjälp med allt i sin vardag. Du jobbar i kundens hem utifrån uppsatta och tydliga rutiner. Kunden behöver lugn och ro så det är viktigt att du är lyhörd för vad kunden behöver för tillfället. Kunden har mycket omvårdnad samt sjukvårdsinsatser vilket göra att det krävs att du är lösningsfokuserad och gillar att arbeta för kundens bästa. Det finns en katt hemma hos kunden.
Om anställningen
Vi söker personliga assistenter till schemarad på mellan 55-60%.
Du jobbar dag och kväll samt vaken natt hos kund och arbetet är förlagt både vardagar och helger.
Du bör behärska svenska i både tal o skrift. Du kommer få god introduktion och utbildning hos kunden för att säkerställa trygghet mellan dig och kunden. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är van att jobba utifrån uppsatta rutiner. Du kommer jobba aktivt utifrån kundens behov. Du ska ha hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Hos kunden finns det mycket hjälpmedel så som lift, salivsug, syrgasmask, syrekontroll så du bör ha bra förmåga att ta för dig samt att kunna samarbeta med kollegor. Erfarenheter
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. Ett plus är om du arbetat med barn med trakeostomi tidigare.
Utdrag från belastningsregistret kommer att ske så det är bra om du har ett aktuellt belastningsregister redo.
Välkommen in med din ansökan!
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942) Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Linda Oldin linda.oldin@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9744966