Personlig assistent sökes till barnkund i Karlskrona
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskrona Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskrona
2026-07-21
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Personlig assistent sökes till barnkund i Karlskrona
Vi söker en personlig assistent till ett barn i Karlskrona. Tjänsten är på 39 timmar per vecka och arbetstiden är förlagd dagtid, måndag–fredag kl. 07.45–16.00.
Arbetet innebär att du följer kunden under skoldagen, då större delen av arbetstiden är förlagd i grundskolan. Du blir ett viktigt stöd i både skolarbetet och vardagen och hjälper till att skapa trygghet, struktur och förutsättningar för att kunden ska kunna delta i aktiviteter på sina egna villkor.
Kunden har trakeostomi, vilket innebär att du behöver vara lugn, trygg och ansvarstagande. Tidigare erfarenhet är meriterande, men det viktigaste för oss är att du är rätt person för uppdraget. Du får den introduktion och utbildning som behövs för att känna dig trygg i rollen.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och som fortfarande har kvar ditt barnasinne. Du behöver kunna vara lekfull när situationen kräver det, men också lugn och trygg när det behövs. Vi tror att du är en person som är lyhörd, engagerad och har lätt för att skapa goda relationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter det här som ett uppdrag för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.Publiceringsdatum2026-07-21Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
10007977