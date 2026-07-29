Personlig assistent sökes till Anneberg (Nässjö kommun)
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nässjö
2026-07-29
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Vill du möjliggöra mitt liv? Sök då som min personliga assistent!
Tjänsten avser ett sjukvikariat under en längre period.
Jag är en kvinna och är 56 är. Jag har en muskelsjukdom som gör att jag behöver dina armar och ben till hjälp för att leva mitt liv på mina villkor. Jag bor i Anneberg (en liten ort i Nässjö kommun).
Du som söker tjänsten är kvinna, inte allergisk eller rädd för katter, helt rökfri och har körkort och tillgång till egen bil.
Du som söker tjänsten bor max 2-3 mil från Anneberg.
Du som söker behöver kunna hoppa in med kort varsel vid assistenters frånvaro
Du som får jobbet jobbar enligt ett 3 veckor schema.
V.1. Fredag-lördag klockan 19-7.30, Lördag-söndag klockan 19-7.30
V.2. Fredag-lördag klockan 19-7.30
V.3. Ledig
(natt består av jour/väntetid klockan 22.15-05.30)
Du behöver kunna jobba enligt schemat ovan.
Ingångslön 152 kronor, semesterersättning OB tillägg och jourersättning tillkommer.
Tillträde: 25 september (du börjar med bredvid gång i mitten av augusti)
Tjänstgöringsgrad: 13 % + 6 nätter med jour/väntetid)
Senast ansökan: 31 augusti
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
571 71 ANNEBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
10015132