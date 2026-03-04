Personlig assistent sökes till Anneberg (Nässjö kommun)

Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö
2026-03-04


Vill du möjliggöra mitt liv? Sök då som min personliga assistent!

Tjänsten avser ett semestervikariat under vecka 28-31



Jag är en kvinna och är 56 är. Jag har en muskelsjukdom som gör att jag behöver dina armar och ben till hjälp för att leva mitt liv på mina villkor. Jag bor i Anneberg (en liten ort i Nässjö kommun).

Du som söker tjänsten är kvinna, inte allergisk eller rädd för katter, helt rökfri och har körkort och tillgång till egen bil.

Du som söker tjänsten bor max 2-3 mil från Anneberg.

Du som söker får ett schema under dygnets alla timmar ( jour/väntetid på natten mellan 22.15-05.30)

Du behöver kunna ta hela semestervikariatet dvs vecka 28-31

Lön under denna semesterperiod är: 181 kronor inklusive semesterersättning OB tillägg och jourersättning tillkommer.

Tillträde: vecka 28. (du börjar med bredvidgång under juni månad

Tjänstgöringsgrad: 70% + 6 nätter med jour/väntetid)

Senast ansökan: 1 maj











STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stil

Jobbnummer
9776598

