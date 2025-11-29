Personlig assistent sökes till Anneberg i Nässjö kommun
2025-11-29
Varför inte testa på att jobba som personlig assistent hos mig?
Jag är en kvinna som är 55 år och behöver personligassistans till allt förutom att tänka och planera mitt liv.
Du kommer att jobba via ett 3 veckor schema alla tider på dygnet (jourersättning på natten).
v.1, onsdag-torsdag, kl. 19-10.30. Lördag och söndag, kl. 7.30-13
v.2, måndag-tisdag, kl. 19-10.30. Torsdag-fredag. kl. 19-10.30
v.3, måndag-tisdag, kl. 19-10.30
Fast anställning på 15 timmar per vecka. Det finns även möjlighet att jobba extra vid behov.
Du är kvinna, helt rökfri, tål katter , inte rädd för katter, har körkort och tillgång till bil.
Du bor max 3 mil från Anneberg i Nässjö kommun. (OBS! sök inte om du inte uppfyller dessa kriterier).
Sök senast 7 december så ses vi för bredvigång under december månad.
Tjänsten börjar 2026-01-01
Lön per timme inkl. sem.ers = 163 kr. OB och Jourersättning tillkommer
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
