Personlig assistent sökes till äldre man mellan Jönköping och Nässjö
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
✨ Om digDu är ärlig, ansvarstagande och samarbetsvillig – en person med stort hjärta och personlig mognad. Tidigare erfarenhet är meriterande, men personlig lämplighet väger tyngst. Du är rökfri och trygg i att arbeta nära en annan människa.🚗 Krav
Körkort och tillgång till bil (dålig kollektivtrafik i området)
God förmåga att arbeta självständigt
Rökfri
🕒 Om tjänstenDetta är en timmistjänst, och vi söker även sommarvikarier.Ibland förekommer längre resor, och det är därför ett plus om du kan följa med. Det är meriterande om du kan spanska och/eller engelska.👉 Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
561 63 JÖNKÖPING Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10009551