Personlig assistent sökes till äldre kvinna i Södertälje
2026-02-11
Är du en varm, trevlig och glad person som vill jobba deltid som Personlig Assistent?
Vi söker en varm, lugn och trevlig person som vill jobba som personlig assistent till en äldre dam i Södertälje. Eftersom hon inte kan gå behöver du finnas där för henne för att hon ska kunna klara av sin vardag. Du bör kunna svenska språket utan hinder och även vara frisk i kropp och själ.
Denna tjänst passar en person som är äldre (nära pension eller pensionerad) som vill ha en fast deltidstjänst. Det är en trygg assistans grupp med äldre personer.
Dina arbetsuppgifter är bla. att vara behjälplig med matlagning, hygienmoment, på- och avklädning samt vissa förflyttningar.
Arbetstider är förlagda:
Tisdagar 07-21
Lön och förmåner
Vi erbjuder:
• Kollektivavtal
• Individuell lönesättning.
• Friskvårdbidrag på upp till 4000kr/år.
• Stöd i form av utbildningar och introduktionspass för dig som ny.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9737682