Personlig assistent sökes till aktiv vardag med meningsfullt innehåll

Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skara
2026-01-13


OM JOBBET

Vi söker nu en personlig assistent till vår kund, en man som bor i egen lägenhet och har ett aktivt liv med många återkommande fritidsaktiviteter.

Mannen har cerebral pares, epilepsi samt intellektuell funktionsnedsättning och behöver stöd i alla delar av sin vardag.

I arbetet ingår allt från förflyttningar och personlig hygien till dagliga rutiner i hemmet. Som assistent är du ett viktigt stöd för att skapa trygghet, struktur och livskvalitet i vardagen.

Mannen saknar tal, men kommunicerar på flera sätt. Han använder ögonpekkarta och dator, och kan svara ja och nej genom att vrida huvudet. Det är därför viktigt att du är lyhörd, tålmodig och intresserad av alternativ kommunikation.

På fritiden är han mycket aktiv och tycker om att komma ut och göra saker. Bowling, bad och dans är exempel på aktiviteter som återkommer varje vecka, och som du som assistent följer med och stöttar i.



DU SOM SÖKER
Är trygg, ansvarstagande och engagerad

Är lyhörd och har lätt för att samarbeta och kommunicera

Har ett genuint intresse för att arbeta med människor

Trivs med ett aktivt arbete både i och utanför hemmet

Erfarenhet av personlig assistans, funktionsnedsättningar eller alternativ kommunikation är meriterande, men personlig lämplighet och rätt inställning är det viktigaste.



DET HÄR ERBJUDS DU

Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!



ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD

Vi söker en timvikarie, att hoppa in vid behov. Arbetspassen är långa, med blandad dubbel och enkelassistans

LÖN

På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.



TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse.

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag är 2026-02-20. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!



UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET

På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Om Vivida

Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EJ JAN".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivida Assistans AB (org.nr 556666-3265)

Arbetsplats
Vivida Assistans AB

Jobbnummer
9681135

