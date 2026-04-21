Personlig assistent sökes till aktiv vardag - Skara
2026-04-21
OM JOBBET
Vi söker nu en engagerad personlig assistent till en person som bor i egen lägenhet och lever ett aktivt liv. Här får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i någons vardag.
Personen har cerebral pares, epilepsi och en intellektuell funktionsnedsättning och behöver stöd i sin vardag. Arbetet innebär att hjälpa till med bland annat förflyttningar, personlig hygien och dagliga rutiner, samt bidra till trygghet och struktur.
Personen kommunicerar utan tal, bland annat via ögonpekkarta, dator och huvudrörelser, därför är det viktigt att du är tålmodig, lyhörd och intresserad av alternativ kommunikation.
Personen har ett aktivt fritidsliv och deltar regelbundet i aktiviteter som bowling, bad och dans. Du följer med som stöd och sällskap.
DU SOM SÖKER
Är trygg, ansvarstagande och engagerad
Är lyhörd och har lätt för att samarbeta
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Trivs med ett aktivt arbete både i och utanför hemmet
Har erfarenhet av liknande arbete (meriterande, men inget krav)
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Timvikarie vid behov, med goda möjligheter till många pass, särskilt under sommaren.
Främst kvälls- och nattpass kl. 20:00-09:00, med sovande jour 23:25-05:00.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE:
Omgående eller enligt överenskommelse. Introduktion sker så snart du kan börja.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-05-10. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
