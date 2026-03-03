Personlig assistent sökes till aktiv tonåring, Göteborg
2026-03-03
Jag är en pigg och glad tonåring på 17 år som bor tillsammans med min familj och vår katt, cirka 20 minuter från Göteborgs centrum. Nu söker jag en personlig assistent med ett stort hjärta som vill stötta mig i min vardag och utveckling - och som gillar att hitta på roliga saker tillsammans med mig!
Om mig:
Jag älskar musik, att spela instrument med ögonen, träna rörelse, umgås med vänner och vara ute. Just nu fokuserar jag extra mycket på att spela musik med ögonen, vilket jag tycker är superkul!
Jag har cerebral pares och behöver stöd i alla vardagliga situationer - allt från att följa med på aktiviteter till att hjälpa mig att interagera i sociala sammanhang. Jag kommunicerar med Bliss och kroppsspråk, och jag förstår både svenska och engelska. För att du ska kunna förstå mig på bästa sätt finns det möjlighet att gå utbildningar som assistent.
Min familj och jag tycker om att resa, så det är ett plus om du är öppen för att följa med ibland!
Om dig:
Jag söker dig som är en pigg och glad tjej, snus- och rökfri, som är flexibel och gillar att vara aktiv. Det är viktigt att du är kommunikativ och social - att kunna kommunicera med mig är avgörande för att vi ska trivas tillsammans. Arbetet är fysiskt, så du behöver ha god fysisk förmåga.
Flytande svenska är ett krav, eftersom du behöver kunna hjälpa mig att kommunicera med min omgivning.
Det är meriterande om du har körkort och erfarenhet eller intresse av exempelvis massage, sjukgymnastik eller osteopati.
Omfattning: Jag söker dig som kan arbeta ett par vardagar per vecka från 14.00 samt vissa helger.
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
