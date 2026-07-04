Personlig assistent sökes till aktiv rektor, ca 25 %
T.s Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-07-04
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T.S Assistans AB söker en personlig assistent till en aktiv man i 40-årsåldern som arbetar som rektor på två skolor och bor i Falkenberg. I hushållet finns också sambo, bonusson och katt.
Det här är ett arbete för dig som uppskattar variation och vill vara en del av en aktiv vardag. Arbetsledaren har ett stort intresse för träning, resor och ett socialt liv. Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd för att vardagen ska fungera både hemma och vid olika aktiviteter.
Arbetet omfattar bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor, matlagning, bilkörning och att följa med på olika aktiviteter.
Tjänsten är på cirka 25 % och är huvudsakligen förlagd till kvällar och helger. Arbete dagtid på vardagar kan förekomma vid ordinarie assistenters frånvaro eller under semesterperioder. Då uppdragsgivaren lever ett aktivt liv kan dennes planer snabbt ändras, varför du måste vara beredd på schemaförändringar samt övernattning på annan ort.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och flexibel, har ett professionellt bemötande och kan arbeta självständigt. B-körkort är ett krav. Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men personlig lämplighet värderas högst. Med tanke på uppdragsgivarens arbete är mycket goda läs- tal och skrivkunskaper i svenska förutsättningar för att du ska kunna utföra arbetet.
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: Info@tsassistansab.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare T.S Assistans AB
(org.nr 556809-1937) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992633