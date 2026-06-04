Personlig assistent sökes till aktiv och social man i Göteborg
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-04
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Personlig assistent sökes till aktiv och social kund i Göteborg
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad – varje dag – och samtidigt får vara en del av en varm, lättsam och härlig vardag? Då kan det här vara rätt för dig.
Vi söker nu en personlig assistent till en kund som bor i Göteborg.
Kunden lever med en progressiv MS och har ett omfattande behov av stöd i sin vardag. Du kommer därför att vara ett viktigt stöd i allt från personlig omvårdnad till vardagliga sysslor. Samtidigt är det här ett uppdrag som präglas av mycket glädje, socialt umgänge och en aktiv livsstil.
Kunden arbetar deltid och har en aktiv vardag. Det finns ett stort intresse för att komma ut – ta promenader, göra ärenden eller bara njuta av en fika. Det finns alltid utrymme för skratt och fina samtal.
Vi söker dig som:
Är varm, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Har en positiv inställning och bidrar till en härlig stämning
Trivs med att arbeta nära en annan person och kan anpassa dig efter olika situationer
Är ansvarstagande och trygg i dig själv
Som kan hantera hushållsuppgifter och matlagning
Är rökfri och kan uppvisa rent belastningsregister
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är din personlighet och ditt engagemang.
Det här erbjuder vi: Hos oss blir du en del av en arbetsplats där vi värdesätter glädje, gemenskap och respekt. Vi tror på att skapa en trygg och trivsam miljö – både för våra kunder och våra medarbetare. Här ska det kännas roligt att gå till jobbet.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: deltid, 75-100 %.
Arbetstider: dygn och del av dygn, 7 timmar 20 min jour.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842143-2036267". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
411 03 (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9948084