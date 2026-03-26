Personlig assistent sökes till aktiv och livsglad kille i Trollhättan
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trollhättan
2026-03-26
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
, Ale
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad varje dag? Vi söker nu en engagerad och positiv personlig assistent till en glad och aktiv kille i 20-årsåldern som bor i egen lägenhet i Trollhättan. Han har ett stort intresse för att vara ute, upptäcka nya saker och delta i olika aktiviteter - och du blir en viktig del av hans vardag.
På vardagarna deltar han i daglig verksamhet där du som assistent följer med och stöttar. Kunden har en funktionsnedsättning, använder rullstol och behöver stöd i samtliga moment i sin dagliga livsföring (ADL). Din roll blir att bidra till trygghet, självständighet och en aktiv och meningsfull vardag. Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Stöd och hjälp i dagliga aktiviteter (ADL)
Följa med till daglig verksamhet
Delta i fritidsaktiviteter och utevistelse
Bidra till struktur, trygghet och delaktighet i vardagenKvalifikationer
Körkort (krav)
Simkunnig (krav)
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang
Du är aktiv och trivs med att vistas utomhus
Anställningsvillkor
Omfattning: ca 80 %
Arbetstider:
Dagpass kl. 07.00-18.15
Nattpass kl. 18.00-07.15 med 4,5 timmars väntetid
Vissa kortare pass kan förekomma
Tillträde enligt överenskommelse
Låter detta som ett arbete för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av ett jobb där din insats verkligen betyder något!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Göteborgsvägen 11 (visa karta
)
451 42 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Dardan Bllacak Dardan.bllacak@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9822047