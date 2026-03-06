Personlig assistent sökes till aktiv och härlig 13-årig tjej i Stockholm!
2026-03-06
Om mig:
Jag är en skön, rolig och aktiv tjej på 13 år som älskar fart och äventyr! Jag bor på södra sidan av Stockholm, men jag hänger också ofta inne i stan där det händer lite mer. Jag gillar att vara i rörelse och uppleva nya saker - livet ska vara roligt!
Jag har en trakeostomi ("trach") och behöver därför ha dubbelassistans dygnet runt. För mig är det viktigt att allt fungerar smidigt så att jag kan fokusera på att leva mitt liv - på mitt sätt. Som min assistent behöver du därför ha lätt för att samarbeta med både mig och mina andra assistenter.
Jag vill att du är lyhörd och på tå, men också veta när du ska ta ett steg tillbaka och låta mig ha mitt eget utrymme. Arbetsplatsen är där jag är - det kan vara hemma, ute på stan, i skolan, hos kompisar eller på utflykter.
Om du kan teckenspråk är det ett stort plus, men det är inget krav.
Om dig:
Är du en omtänksam, trygg och flexibel kvinna med god samarbetsförmåga? Då kan du vara precis den jag söker!
Jag vill att du är rökfri och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du behöver vara närvarande och uppmärksam, men samtidigt förstå att du är där för att stötta mig i mitt liv - inte styra det.
Det är viktigt att du fungerar bra i en större arbetsgrupp och kan hoppa in för kollegor när det behövs. Du kommer att arbeta både dag, kväll, vaken natt och helg enligt ett rullande schema, så du bör trivas med varierade arbetstider.
Tjänsten:
Tjänsten börjar som en timanställning så att vi får möjlighet att lära känna varandra. Efter en tid finns möjlighet till en fast tjänst på cirka 70-75 % med rullande schema över hela dygnet.
Låter det här som något för dig?
Då hoppas jag att du vill bli en del av mitt team - så vi tillsammans kan göra vardagen både trygg, rolig och full av äventyr!
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
