Personlig assistent sökes till aktiv man på 45 år - Västra Hisingen
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-10-29
Om mig
Jag är en aktiv man på 45 år som bor i eget boende på Västra Hisingen. Jag lever med en svår intellektuell funktionsnedsättning samt drag av autism. Min vardag är fylld av rutiner och aktiviteter som ger mig trygghet och struktur - något som är väldigt viktigt för mig. Jag gillar att vara ute, och du hittar mig ofta på promenad - oavsett väder!
Vem söker jag?
Jag söker en personlig assistent som är lugn, tålmodig och trygg i sig själv. Du behöver kunna följa mina rutiner och stötta mig i vardagen, men också vara flexibel när det behövs. Det är viktigt att du kan läsa av situationer, fatta egna beslut och ge det stöd jag behöver för att må bra.
Som assistent hos mig hjälper du till med allt som hör vardagen till - personlig hygien, påklädning, matlagning, städning, uppstigning och läggning. Du följer även med på aktiviteter och promenader. Arbetspassen kan vara fysiskt krävande och det förekommer nattarbete med sovande jour.
Vi tror att du:
• Har ett genuint intresse för att arbeta med personer med funktionsnedsättning
• Är empatisk, ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt
• Är bra på att samarbeta och kommunicera, både med kollegor och anhöriga
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Är flexibel, initiativrik och trygg i att ta egna beslut
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men störst vikt läggs vid personlig lämplighet.
• Omfattning: Deltid, cirka 70 %
• Arbetstider: Dag, kväll, helg samt sovande jour
• Anställningsform: Tillsvidare
• Lön: Fast timlön enligt överenskommelse
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag tillsammans med mig? Välkommen med din ansökan!
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Om Passal Assistans
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Du får stöd av ansvarig rekryterare och tillgång till kollegialt stöd. Vi på Passal Assistans drivs av engagemang och lång erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsvariation. Vår vision är ett samhälle där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som ett verktyg för att nå dit.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens referensnummer: 1173
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Ersättning
