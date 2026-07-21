Personlig assistent sökes till aktiv man i Umeå
Access Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-21
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Vi på Access Assistans söker en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en man bosatt i Umeå.
Kunden lever ett aktivt liv med studier, träning och sociala aktiviteter som viktiga delar av vardagen. Han kommunicerar med hjälp av alternativa kommunikationshjälpmedel och som assistent blir du en viktig del i att skapa förutsättningar för en självständig och meningsfull vardag.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du bland annat att hjälpa kunden med:
Av- och påklädning
Personlig omvårdnad och hygien
Måltider
Hushållssysslor och städning
Kommunikation
Träning och andra aktiviteter
Arbetstider och tjänst
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dygnspass, vilket motsvarar cirka 1–2 arbetspass per vecka. Under nattens timmar ingår jour.
Tjänsten omfattar en sysselsättningsgrad om 72 %. Vid ordinarie personals frånvaro, exempelvis på grund av sjukdom eller ledighet, finns möjlighet att utöka arbetstiden genom att ta extra arbetspass.
Resor i tjänsten
Eftersom kunden har familj och vänner på andra orter kan resor förekomma som en del av arbetet.Tillträde
Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse under augusti månad.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597), https://access.tidvis.se/lediga_tjanster
Formvägen 16 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Kontakt
Rekryteringsansvarig
Anna Nyberg anna@accessassistans.se Jobbnummer
10008677