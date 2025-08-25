Personlig assistent sökes till aktiv kvinna i Västerås
2025-08-25
Beskrivning av tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i centrala Västerås! Kunden är en ung kvinna som har ett stort intresse för en aktiv livsstil i form av av sport, bad och samhällsliv. Det är viktigt att du som personlig assistent själv har en aktiv livsstil och uppskattar att följa med kunden på denna typ av aktiviteter.
Du som söker är engagerad, sprallig och glad - dock med en ansvarstagande och ordningsam sida. Det är ett krav att du är rökfri. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent men det viktigaste är personkemi med kunden. Du arbetar där kunden väljer att vara; vilket innebär i kundens hem eller utanför hemmet.
Önskvärt är att du som söker är kvinna i åldern 30-40 år
Plats: Centrala Västerås
Arbetstider: Vardagar kl 15.00-20.00 eller kl 15.00-07.40 med jour på natten. Under helg kan dygnspass kl 10.00-10.00 förekomma.
Schema: Behovsanställning
Tillträde: Snarast
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschef Pernilla Wikner, pernilla.wikner@frosunda.se
