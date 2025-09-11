Personlig Assistent sökes till aktiv kvinna i Malmslätt, deltid
2025-09-11
Hej!
Vill du bli en del i mitt team?
I utbyte lovar jag dig dagar fulla med skratt och värme.
Jag är en rolig tjej i mina bästa år. Jag bor strax utanför Malmslätt.
Som min assistent bör du vara omhändertagande och nyfiken. Du har också en god fysik och talar och förstår flytande svenska och kan även arbeta efter skriftliga och muntliga instruktioner utan problem.
Jag söker dig som är lyhörd och uppmärksam för mina behov och allmänna mående genom att tolka min verbala förmåga och kroppsspråk.
Jag bor i ett eget attefallshus och mina assistenter har ett eget jourrum.
Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men viktigast är dina personliga egenskaper och självklart ditt intresse för mig!
Körkort är bra att ha när du arbetar hos mig eftersom jag bor en bit utanför Malmslätt men det är inget krav.
Tjänsten: ca 40 % men möjlighet att arbeta extra hos en av våra andra fina kunder i Linköping (dagtid).
Schema: varierar mellan dag ,kväll och sovande jour. Tjänsten innefattar varannan helg (dygnspass)
Tillträde: omgående
Ansvar, engagemang och glädje är de nyckelord som vi på God Assistans vill ska genomsyra ditt sätt att arbeta varje pass.
Som assistent hos mig får du bland annat löpande utbildning, vidareutveckling i din yrkesroll, generöst friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr/år samt goda lönevillkor!
Vi hoppas på ett långsiktigt samarbete med dig och att du vill vara med och bidra till att göra mitt liv bättre varje dag?
Intervjuer kommer ske löpande så ansök så fort som möjligt!
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Om God Assistans:
God Assistans bedriver assistansverksamhet över hela landet sedan 2012. Grundaren av God Assistans, Mikael Nordmark har
själv en son med flerfunktionshinder, han bytte karriär och bestämde sig för att göra något viktigt i
livet... Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.nu
