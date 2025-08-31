Personlig assistent sökes till aktiv kvinna i Hölö
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Södertälje
2025-08-31
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg Assistans 1 AB i Södertälje
, Gnesta
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du vår nya stjärna?
Vi söker nu en personlig assistent till en 60 årig aktiv, självständig och positiv kvinna med muskelsjukdom. Hon bor i Hölö, jobbet utgår därifrån eller där hon befinner sig. Just nu jobbar hon hemifrån 3 dgr/ v, resten på kontoret i Södertälje. Nu när hennes ena stjärna ska flytta till annan ort, söker vi en ny stjärna till hennes team. Vi söker dig som vill bli en del av hennes vardag - och som assisterar henne i att leva ett rikt och självständigt liv.
Om rollen
Som hennes personliga assistent kompenserar du hennes svaga muskler - tänka, besluta och initiera gör hon själv, gillar dock om du kommer med egna idéer. Hon lever ett aktivt liv. Jobbar, tränar både i bassäng och det egna gymmet, trädgårdspysslar, kör Mustang 65a och hittar på en massa annat roligt. Ser du detta som vård och omsorg, så är hon inte rätt person för dig att arbeta hos.
Hon behöver hjälp i sin vardag, tex städ, tvätt, laga mat, fixa i trädgården, plocka fram/ ta undan grejer, dvs pyssel hemma. Manuella förflyttningar förekommer varje dag. Hon använder en manuell rullstol överallt, hela tiden. Behöver putthjälp utomhus.
Vem är du - KVINNA (!!)
• Mycket god fysik (inga rygg-, nack-, knäbesvär osv). Viktigt då manuella förflyttningar ingår.
• God svenska.
• Kunna arbeta såväl heldag 06:30-21:00 som helg 09:00-17:00.
• Kunna följa med på resor både i Sverige och utomlands om det blir aktuellt.
• Har körkort och vana av bilkörning.
Du måste uppfylla SAMTLIGA ovanstående kriterier. Om du inte gör det, så är du tyvärr inte aktuell för anställningen.
Du behöver vara trygg i dig själv, kunna anpassa dig till olika situationer och trivas med högt likväl som lågt tempo. Viktigt är att du är lyhörd, serviceminded, lojal, flexibel och har hög känsla för integritet. Du behöver vara ordningsam och ha lätt för att ta instruktioner.
Vi lägger stor vikt vid personligheten och ingen tidigare erfarenhet krävs, du får nödvändig intro på plats.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av hennes liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Tjänsten är ca 85%- 100%.
4-veckors schema där man jobbar 8 längre pass, 4 kortare inkl. 1 helg och är ledig resten.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar. Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
På Omsorg Assistans har vi som policy att begära utdrag ur belastningsregistret från Polisen på alla personer som arbetar hos våra kunder vid eventuell anställning.
Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9484088